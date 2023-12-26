مقتل عنصر من فصيل عراقي موالٍ لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عنصر على الأقل من فصيل عراقي منضوٍ في الحشد الشعبي إثر ضربات جوية استهدفت فجر الثلاثاء ثلاثة مواقع في وسط العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصفها ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية الثلاثاء نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إن قصفا استهدف موقعا للحشد في مدينة الحلة مركز محافظة بابل في وسط البلاد ما أدى إلى مقتل عنصر في فصيل موالٍ لإيران، وإصابة 20 آخرين بجروح، بينهم ثمانية من القوات الأمنية العراقية، فيما أصيب أربعة عناصر بقصف لموقع آخر في محافظة واسط في جنوب العراق. وأكد مصدران أمنيان في بابل وفي واسط هذه الحصيلة.