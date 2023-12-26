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«بنتاغون»: قصفنا مواقع فصائل موالية لإيران في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 08:11 صباحا
«بنتاغون»: قصفنا مواقع فصائل موالية لإيران في العراق
مقاتلة من طراز إف-16 أميركية الصنع. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الجيش الأميركي قصف ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة عسكريين أميركيين بجروح.

وقال أوستن في بيان أمس الإثنين إنّ «القوات المسلّحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ «هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أميركية في العراق وسوريا شنّتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم».

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