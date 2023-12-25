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نهب وسلب في ولاية الجزيرة مع تقدم قوات الدعم السريع نحو جنوب السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 03:13 مساء
نهب وسلب في ولاية الجزيرة مع تقدم قوات الدعم السريع نحو جنوب السودان
نازحون من مدينة ود مدني لدى وصولهم إلى القضارف في شرق السودان، 19 ديسمبر 2023. (أ ف ب) .
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أقدم أفراد من قوات الدعم السريع على نهب «كل شيء» في العيكورة بولاية الجزيرة وسط السودان، وفق ما يقول أحد سكان القرية، مع تقدم هذه القوات نحو الجنوب وفتح جبهات جديدة في الحرب المستمرة منذ أشهر مع الجيش.

ويوضح هذا الشخص، أن «قوات الدعم السريع نهبوا كل شيء: السيارات وعربات نقل التجارة والجرارات»، رافضا كشف هويته خشية انتقام هذه القوات التي تتقدم نحو جنوب البلاد، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

في الولاية نفسها، لا يختلف الوضع في مدينة الحصاحيصا على مسافة 50 كلم شمال مدينة «ود مدني» مركز الولاية، وقال عابدين الذي اكتفى باسمه الأول للأسباب نفسها «السبت طرق باب البيت سبعة أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع، ويحملون أسلحة رشاشة وسألوا عن سيارة وضعها أحد معارفنا في منزلنا بعدما نجح في إخراجها من الخرطوم»، مضيفا «أخذوها تحت تهديد السلاح».

دفعت المعارك الدامية التي اندلعت منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، قرابة 500 ألف شخص للنزوح من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة التي ظلت في منأى عن النزاع.

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لكن قبل أكثر من عشرة أيام، تقدمت قوات الدعم التي تسيطر على معظم أنحاء العاصمة السودانية، على الطريق السريع الرابط بين الخرطوم ومدينة ود مدني، وسيطرت على قرية تلو أخرى.

وفي 15 ديسمبر، هاجمت قوات الدعم السريع ود مدني، ما دفع 300 ألف شخص إلى النزوح مجددا سواء إلى مناطق أخرى في ولاية الجزيرة أو نحو الولايات المجاورة مثل سنار والقضارف، وفق الأمم المتحدة.

والسبت، كانت قوات الدعم على بعد 15 كلم شمال سنار، بحسب ما أكد شهود للوكالة الفرنسية

نهب أسواق وإطلاق نار عشوائي
وأضاف شهود أن «طائرات حربية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع شمال سنار، ما أثار الرعب بين السكان».

والجيش هو الوحيد بين طرفي الصراع المزود بقوات جوية. في المقابل، تفضّل قوات الدعم السريع العمل من خلال وحدات خفيفة ومتحركة تتنقل باستخدام شاحنات صغيرة مزودة برشاشات ثقيلة.

وحيثما تمر قوات الدعم السريع، ينتاب الرعب السيدات والفتيات من التعرض «لعنف جنسي» وهو تهديد متكرر في هذه الحرب، بحسب ما تقول منظمة رعاية الأطفال «سايف ذا تشيلدرن».

في سوق الحصاحيصا، كانت أبواب المحال التجارية مفتوحة والبضائع مبعثرة، وقال عمر حسين (42 عاما) الذي تمتلك أسرته متاجر في السوق «هل جاءت قوات الدعم السريع لمحاربتنا نحن كمواطنين أم لقتال الجيش؟»، مؤكدا أن أسرته فقدت كل تجارتها «بعدما تمّ نهب محلاتها وسياراتها».

في سوق تمبول، أحد أهم الأسواق التجارية في شرق ولاية الجزيرة، «اقتحمت قوات الدعم السريع السوق وهي تطلق النار بشكل عشوائي»، بحسب ما أفاد شهود.

«تفتيش كل الغرف»
ووفق الأمم المتحدة، أسفرت الحرب في السودان عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، علما بأن العديد من المصادر تقدّر بأن هذه الحصيلة تبقى ما دون الحصيلة الفعلية.

كما أدت الحرب إلى نزوح 7.1 مليون سوداني من بينهم 1.5 مليون شخص لجأوا إلى الدول المجاورة، وفق الأمم المتحدة التي اعتبرت أن «أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم».

وأعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن «قلقة» إزاء تكثيف المعارك في السودان، «ودان بشدة» الهجمات على المدنيين وامتداد الحرب إلى «مناطق تأوي أعدادا كبيرة من النازحين».

ومنذ اندلاع الحرب، يتبادل الطرفان الاتهامات بمهاجمة المدنيين.

وتروي رباب التي تقطن قرية شمال ود مدني ورفضت الإفصاح عن اسمها الكامل، أن قوات الدعم لدى وصولها «خلقت حالة من الهلع بإطلاق النار أمام المنزل ودخلوا ولم يتركوا غرفة إلا فتشوها».

والسبت، أكد شهود أن قوات الدعم «قتلت ثمانية أفراد من قرية أم دقرسي (بولاية الجزيرة) عندما اعترضوا على نهبهم سيارات من داخل القرية».

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