استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 23 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة ليلة أمس الأحد.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» باستشهاد 21 شخصا جراء القصف الذي استهدف منزلا لعائلة صلاح في منطقة معن شرق خان يونس، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، وإصابة العشرات بجروح.

كما استشهد الشاب يحيى محمود جواهر وشقيقه الطفل عبد الرحيم في قصف منزل بحي الأمل غربي خان يونس، ودمر الاحتلال طرقا رئيسية واصلة بين مخيمات وسط قطاع غزة، لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

مجزرة مخيم المغازي

وفي الليلة نفسها، استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء في مجزرة أخرى ارتكبتها قوات الاحتلال إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

- ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدًا

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.