«الصحة الفلسطينية»: 60 شهيدًا في قصف إسرائيلي على مخيم وسط غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفسلسطينية في غزة أن 60 شخصًا على الأقل استُشهدوا الأحد جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن القصف دمر ثلاثة منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع، وأفادت في حصيلة أولية عن مقتل 45 شخصًا على الأقل، بحسب «فرانس برس».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الغاشم في غزة، لليوم الـ79 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

20 ألفًا و424 شهيدًا وأكثر من 54 ألف مصاب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20 ألفًا و424 شهيدًا، وأكثر من 54 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

وبحسب الوزارة في بيان اليوم، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، إلى 20 ألفًا و424 شهيدًا، و54 ألفًا و36 مصابًا، مشيرة إلى تسجيل 166 شهيدًا و384 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار العدوان الصهيوني.

مجزرة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة. وطالب المكتب الإعلامي العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، ووقعت عدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا آخر في مخيم المغازي وسط القطاع، ويقصف الاحتلال مدينة دير البلح بعد أن طلب أمس من سكان 8 أحياء في المنطقة الوسطى اللجوء إليه.

استباحة مدارس اتخذها عشرات آلاف النازحين ملاجئ إيواء

وفي سياق متص،ل قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل «استباحة مدارس اتخذها عشرات آلاف النازحين ملاجئ إيواء، وتمارس فيها انتهاكات جسيمة من عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيل وترويع للمدنيين».

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وقال المرصد «الأورومتوسطي» في بيان له، الأحد: إنه وثق اقتحام القوات الإسرائيلية صباح اليوم، مدرسة الرافعي في جباليا البلد التي تؤوي آلاف النازحين واعتقال الذكور من سن 15 عامًا فما فوق، بعد إجبارهم على التعري والبقاء بملابسهم الداخلية، قبل أن يقتادهم الجنود إلى جهة مجهولة ويخرجون النساء بالقوة وسط إطلاق نار.

وأبرز «الأورومتوسطي» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حوَّلت مراكز الإيواء المقام أغلبها في مدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التابعة للأمم المتحدة، وترفع شعار الأمم المتحدة، إلى أهداف مستباحة منذ الأيام الأولى لحربها واسعة النطاق على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.