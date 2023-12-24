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«كانوا مستعدين للموت في سبيل حماية أرواحنا».. أسيرة إسرائيلية عن تعامل المقاومة الفلسطينية معها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 08:44 مساء
«كانوا مستعدين للموت في سبيل حماية أرواحنا».. أسيرة إسرائيلية عن تعامل المقاومة الفلسطينية معها
الأسيرة تشين ألموغ غولدشتاين وابنتها أغام. (الإنترنت)
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قدمت أسيرة إسرائيلية مفرج عنها من قطاع غزة، شهادة جديدة على حسن المعاملة التي تلقتها من حراسها من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مؤكدة أنهم كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل حمايتها وأبنائها الثلاثة من القصف الإسرائيلي.

وقالت الأسيرة تشين ألموغ غولدشتاين، في حوار لها هي وابنتها أغام مع قناة إسرائيلية، إن «الحراس الذين أسرونا (في غزة) كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف.. لقد كانوا يحموننا من نيران الجيش، وكنا مهمين جدًا لهم». وأضافت «عندما كنا نسألهم عما إذا كانوا سيقتلوننا، كان ردهم: نموت نحن قبل أن تموتوا».

وأشارت إلى أن الحراس «كانوا قريبين جدًا منا، ولم نبق لأي لحظة وحدنا.. لذلك كنت أخاف أن يأتي الجيش في أي لحظة لمحاولة إنقاذنا.. كنت أخشى ذلك».

«يحترمون المرأة.. بالنسبة لهم مقدسة»
وفي ردها على سؤال عن كيفية قضاء الوقت خلال مدة الاحتجاز، قالت «كنت ألعب مع أبنائي.. وابنتي أغام كانت تمارس الرياضة طوال الوقت.. حتى إن أحد الحراس قام بمبارزة الأيدي معي، لكنه وضع منشفة قبل ذلك على يده».

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وعندما سألها المذيع لماذا المنشفة؟ أجابت بالقول: «لقد كانوا يحترمون المرأة.. المرأة بالنسبة لهم مقدسة ولا يجوز لمسها.. المرأة بالنسبة لهم ملكة». كما تحدثت الأسيرة عن ابنيها الصغيرين قائلة «كانا يلعبان ويرسمان، حتى إن حراسنا علموهما بعض الألعاب بلعبة الورق (الشدة)».

يشار إلى أن حركة حماس وباقي فصائل المقاومة كانت قد أفرجت عن نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والقاصرين، مقابل الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًا بسجون الاحتلال خلال نوفمبر الماضي، بموجب اتفاق هدنة إنسانية، وأعلنت الحركة مرارًا مقتل عدد من الأسرى المحتجزين لديها بسبب القصف الإسرائيلي الكثيف والعشوائي على أنحاء القطاع.
 

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