المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

نظم آلاف المتظاهرين يوم الأحد إحدى أكبر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في الرباط منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مطالبين بإنهاء علاقات المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

واجتذبت الاحتجاجات المناهضة للحرب التي يشنها الاحتلال على غزة مرارًا آلاف المتظاهرين في المغرب منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهرين، وجرى تنظيم مسيرة يوم الأحد بالاشتراك بين جماعات يسارية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، بحسب «رويترز».

الإدارة الأميركية تتوسط في الاتفاق

ولوح المتظاهرون، البالغ عددهم نحو 10 آلاف بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها «مقاومة حتى النصر»، و«أوقفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني» و«الحرية لفلسطين».

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ووافق المغرب على تعزيز العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في العام 2020 بموجب اتفاق توسطت فيه الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وتضمن أيضًا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. كما دعا المتظاهرون في مسيرة يوم الأحد إلى مقاطعة العلامات التجارية التي يتهمونها بدعم الاحتلال.

20 ألفًا و424 شهيدًا فلسطينيًا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20 ألفًا و424 شهيدًا، وأكثر من 54 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

وبحسب الوزارة في بيان اليوم، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، إلى 20 ألفًا و424 شهيدًا، و54 ألفًا و36 مصابًا، مشيرة إلى تسجيل 166 شهيدًا و384 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار العدوان الصهيوني.

وعلى الرغم من سياستها المتمثلة في تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، تواصل السلطات المغربية دعم إقامة دولة فلسطينية وحثت على وقف إطلاق النار في غزة وحماية جميع المدنيين هناك.