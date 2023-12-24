الاحتلال يقر بمقتل 8 جنود إسرائيليين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن ثمانية من جنوده قتلوا في قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن للقتلى في العمليات القتالية هناك إلى 154 منذ العدوان البري الإسرائيلي على القطاع في 20 أكتوبر الماضي.

عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصُل القصف الإسرائيلي

جاء ذلك بينما استهدفت قوات الاحتلال الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم، مساء أمس السبت، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي.

وجنوبا، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني غرب خان يونس. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل منذ صباح اليوم قصفها العنيف على خان يونس، ما أدى لاستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين. في حين أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الضوئية شمال شرق خان يونس.

ووسطا، شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مناطق عديدة، وقصف مربعا سكنيا في دير البلح، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، بالإضافة لوجود العشرات تحت الركام. كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

رصاص الاحتلال يصيب أمرأة حامل

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة ياسين في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لإصابة امرأة حامل بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال القنابل الضوئية شمال المخيم. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها البري لأحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، ومحيط خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20 ألفا و258 فلسطينيا، وجرح نحو 53 ألفا و688، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.