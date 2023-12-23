جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل خمسة من جنوده منذ أمس الجمعة في معارك في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن 4 عسكريين لقوا مصرعهم أمس الجمعة في جنوب قطاع غزة، فيما لقي خامس مصرعه اليوم السبت في شمال القطاع الفلسطيني، وفقا لـ«فرانس برس».

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 144 منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر عملية برية في قطاع غزة.



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