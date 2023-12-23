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الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة في اليمن تتعهد بوقف جديد لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 06:21 مساء
الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة في اليمن تتعهد بوقف جديد لإطلاق النار
غارة جوية على مستودع أسلحة للجيش في جبل يطل على العاصمة اليمنية. صنعاء في 20 أبريل 2015. (رويترز)
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أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم السبت أنّ الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.

وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف في السعودية وسلطنة عُمان أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه «يرحّب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة»، بحسب «فرانس برس».

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