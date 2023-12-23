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الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف غزة بعد قرار مجلس الأمن زيادة المساعدات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 04:24 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف غزة بعد قرار مجلس الأمن زيادة المساعدات
مواطنون في غزة ينتظرون للحصول على مساعدات إنسانية. (الإنترنت)
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شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عمليات قصف إضافية على غزة، مع تأكيده مواصلة الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعيد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة كبيرة وفورية في المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس»، صباح السبت، مقتل 18 شخصا جراء قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال الليلة الماضية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يواصل «القصف المكثف» لمختلف أنحاء القطاع، ومشيرة إلى مقتل أكثر من 400 شخص في الـ48 ساعة الأخيرة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقد تصاعد دخان كثيف في سماء خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع، بعد غارات إسرائيلية صباح اليوم السبت.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه «في إطار الأنشطة الميدانية في منطقة عيسى جنوب مدينة غزة، أطلقت قوات، كانت تهم بالاستعداد لكمين محكم، النار لتمويه العدو، ما دفع عشرات الفلسطينيين للهروب نحو مبنى كان يستخدم مقر قيادة لحركة حماس»، مشيرا إلى أن طائرة حربية قصفت المبنى بعد ذلك.

تواصل العمليات
ويأتي تواصل العمليات بعد ساعات من مطالبة مجلس الأمن، الذي يواجه انتقادات لفشله في اتخاذ أي خطوة ملموسة حيال الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، بزيادة واسعة النطاق للمساعدات دون الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، ترفضه واشنطن حليفة إسرائيل.

وتبنى المجلس القرار 2720 الذي يدعو «كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق، واتخاذ إجراءات عاجلة لذلك، وتهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية».

لكن تأثير هذا القرار على الأرض يبقى موضع تساؤل، إذ إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة بكميات محدودة لا تقارن بالحاجات المتعاظمة لسكانه، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، نزح غالبيتهم العظمى في ظل الحرب والدمار الذي طال غالبية مقومات الحياة اليومية.

وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة، لا يمنع ذلك بعض الدول من عدم احترامها. 
وبعد صدور القرار، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في هدفها، وهو «القضاء» على حركة المقاومة الإسلامية التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007.

وكتب على منصة «إكس» أن «إسرائيل ستواصل الحرب في غزة إلى حين الإفراج عن كل الرهائن، والقضاء على حماس في قطاع غزة»، مشددا على أن إسرائيل ستواصل تفتيش كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأسباب أمنية.

وعلقت سفيرة الإمارات، لانا زكي نسيبة، التي قدمت النص: «نعلم أنه ليس نصا مثاليا، ونعلم أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيضع حدا للمعاناة»، مضيفة: «النص يستجيب عمليا للوضع الإنساني اليائس للشعب الفلسطيني».

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من جهتها، قالت حماس إن القرار «خطوة غير كافية، ولا يلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة».

بينما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن «وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الحاجات الماسة للسكان في غزة، ووضع حد لكابوسهم المستمر».

وتعد هذه المرة الثانية التي ينجح فيها المجلس في إصدار قرار، بعدما دعا في 15 نوفمبر إلى «هدن إنسانية». وقد رُفضت خمسة نصوص أخرى خلال شهرين، من بينها اثنان بسبب الفيتو الأميركي، آخرهما في 8 ديسمبر إزاء دعوة إلى «وقف إطلاق نار إنساني».

وأكدت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن مفاوضات تعديل الصيغة كانت ضرورية، لـ«وضع الأمور في نصابها الصحيح»، وأن المجلس قدّم «بصيص أمل في محيط من المعاناة التي تفوق التصور».

9 مستشفيات فقط
إلى ذلك، فإن تسعة فقط من مستشفيات غزة، البالغ عددها 36، لا تزال تعمل جزئيا، وفق منظمة الصحة العالمية.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، عبر «إكس»: «الجوع موجود، والمجاعة تقترب في غزة. السكان يتضورون جوعا، ويبيعون أغراضهم مقابل الغذاء، والآباء يحرمون أنفسهم، حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام، وهو أمر كارثي على الحالة الصحية للسكان في كل أنحاء قطاع غزة».

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