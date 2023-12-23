«التعاون الإسلامي» ترحب بقرار مجلس الأمن.. وتدعو إلى إلزام إسرائيل بالامتثال له

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة التعاون الاسلامي ترحبيها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة، داعية إلى إلزام الاحتلال الاسرائيلي بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار.

وأشادت المنظمة بالقرار الذي يدعو، من جملة أمور، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف دائم للأعمال القتالية، معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورا، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

ووجهت الدعوة كذلك إلى منظومة المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، لإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

كما جددت دعوتها لإنهاء هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.