السيسي ورئيسي يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإيراني إبراهيم رئيسي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، في ظل عدوان إسرائيلي غاشم مستمر منذ 78 يوما وخلف أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب.

وبحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية، في بيان اليوم، فإن رئيسي هنأ السيسي على إعادة انتخابه رئيسا لمصر في دورة جديدة، كما شملت المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي متابعة «النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين».

تهديد بغلق البحر المتوسط

وتدعم إيران حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتتهم الولايات المتحدة بدعم الجرائم الإسرائيلية في غزة، حيث أودى العدوان الصهيوني المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، بأكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني و53 ألف مصاب ونزوح معظم سكان القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قائد في الحرس الثوري قوله إن البحر المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب «جرائم» في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك، بحسب وكالة «رويترز».

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ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية، البريجادير جنرال محمد رضا نقدي، قوله «سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى».

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، على مدى الشهر الماضي، سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر، ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.