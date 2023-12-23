بطاركة ورؤساء الكنائس يؤكدون تزوير مجريات لقائهم الرئيس الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، السبت، أنهم أصدروا بيانا فور الانتهاء من لقاء جمعهم مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ، قبل يومين، إلا أن بعض المصادر الإسرائيلية ركزت على نقاط الحديث السطحية.

وجاء في البيان أنه لم يكن لقاء لتبادل المعايدات، بل كان هدفه الرئيسي نقل الموقف الكنسي العالمي المطالب بوقف شلال الدم في غزة باسم مسيحيي العالم ومعاناة المدنيين، والحواجز المفروضة في الضفة الغربية، خاصة تلك المحيطة بمدينة بيت لحم في فترة الأعياد، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

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وأكد البطاركة ورؤساء الكنائس أنهم أصدروا بيانا فور الانتهاء من اللقاء، لإبراز أهدافه ومجرياته، إلا أن بعض المصادر الإسرائيلية، ولأسبابها السياسية، اختارت التركيز على نقاط الحديث السطحية التي أتت في أطراف اللقاء، وتجاهلت جوهر اللقاء، والبيان الموحد الصادر حول الموضوع.

تزوير كامل لمجريات اللقاء

وأعربوا عن أسفهم من الاقتباس الذي جرى أخذه، وتبنى موقف هذه الوسائل الإعلامية الاسرائيلية من قِبل بعض نشطاء التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تزوير كامل لمجريات اللقاء وأهدافه.

وشدد البطاركة ورؤساء الكنائس على أن رسالتهم الثابتة والمتكررة منذ بدء الحرب على غزة هي وقف فوري إنساني دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمؤسسات التي تقدم لهم الخدمات، وأن هذا الموقف نفسه كان في صلب اللقاء، وأن كل ما يجرى تناوله خارج هذا الإطار هو بهدف تشويه صورة المسيحيين والكنائس، وخدمة أجندات سياسية تترفع الكنائس عن الخوض فيها أو مخاطبتها.



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