78 يوما من العدوان.. الاحتلال يواصل استهداف المدنيين ومنازلهم في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ78، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهيدين، وإصابة العشرات بجروح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشنت طائرات الاحتلال غارة صوب أحد الشقق السكنية بمحيط مسجد الإحسان في مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

قصف عنيف على رفح

فيما تواصل تلك القوات منع طواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين، وقاموا بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، واعتقلوا 8 من كوادره، وسط استمرار أعمال التجريف في شارع بالمستشفى الإندونيسي، أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر شمال غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا في المناطق الشرقية في مدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

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كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزة، وحي الشيخ رضوان، ومنطقة الجرن في جباليا البلد شمال مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.