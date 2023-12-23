«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة «يعانون من فقر غذائي حاد»، وتشير تقديراتها إلى أنه في الأسابيع المقبلة سيعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم.

وذكرت «يونيسيف»، في بيان اليوم، أن «هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

400 طفل يُقتلون أو يصابون يوميا في غزة

وتابعت: «يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارًا كاملاً»، مشيرة إلى أن «أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات»، كما دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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وفي تقرير، صدر عنها، نهاية أكتوبر الماضي، أفادت بأن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون في كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.



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