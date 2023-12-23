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مجلس الأمن الدولي يعبر عن قلقه إزاء انتشار العنف في السودان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 09:51 صباحا
مجلس الأمن الدولي يعبر عن قلقه إزاء انتشار العنف في السودان
وصول نازحين فروا من ولاية الجزيرة إلى القضارف بشرق السودان، 22 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بقوة في بيان مشترك بالهجمات التى يتعرض لها المدنيون في السودان، معبرا عن قلقه إزاء انتشار العنف في المنطقة، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت في نزوح سبعة ملايين شخص.

وأضاف البيان الذى نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر، وتراجع الوضع الإنساني في السودان، وتمدد العنف إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد».

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وتتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، بينما أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم، ودعموها خشية أعمال نهب. في حين اختفت النساء من الشوارع خشية التعرض لأى عنف جنسي.

ودعا المجلس الطرفين المحاربين إلى السماح بوصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كل أنحاء السودان.

1.5 مليون جدد فروا إلى دول مجاورة
وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة، الخميس، بأن 1.5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.

وتحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بُعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، منذ اندلاع القتال في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.

لكن مجلس الأمن قال إن القتال وصل إلى هناك أيضا، ما دفع النازحين إلى الفرار مرة أخرى.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الخميس: «بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع».

ودان هجوما في 10 ديسمبر على قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر، ودعا إلى زيادة المساعدة الإنسانية للسودان.

وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» (أكليد).

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