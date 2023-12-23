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ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 09:44 صباحا
ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان
آثار مدمرة للعدوان الإسرائيلي على غزة. (صفا)
alwasat radio

قالت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جولييت توما، الجمعة، إن الوضع الحالي في غزة «تقشعر له الأبدان»، فيما ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».

وأضافت «توما»، في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، ونشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة «إكس»، «لإعطاء فكرة عما يحدث في غزة الآن، فإن الوضع يقشعر له الأبدان»، موضحة «لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال إن ربع السكان فيها يتضورون جوعا»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

القصف مستمر دون توقف
واعتبرت المسؤولة الأممية، أن هذا الوضع «نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء».

وأردفت «عندما كنت هناك مؤخراً، رأيت سكان غزة مرعوبين، ومرهقين، ويعيشون في خوف، والقصف مستمر دون توقف».

واختتمت حديثها بالقول إن «ما نحتاجه الآن، وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وزيادة المساعدات إلى القطاع».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، حذّرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في قطاع غزة، حيث يواجه السكان المحاصرون الجوع، تحت القصف الإسرائيلي المتواصل على السكان العزل، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وتواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير بشأن الأزمة الإنسانية العميقة في غزة، إذ يواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع سكان القطاع، الجوع بحسب تقرير صادر عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم، وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة أنفسهم في الوضع نفسه.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، على منصة «إكس»، «نحن نحذّر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان (من الطعام) والدمار (...) سيزداد الجوع والمرض واليأس على شعب غزة»، مضيفا «يجب أن تنتهي الحرب».

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