استشهاد 18 فلسطينيا وقصف محيط مستشفى الأمل

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد ما لا يقل عن 18 فلسطينيا بقصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 18 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

الاحتلال يدمر محطة مياه

كما دمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير من منزل يعود لعائلة «عرفة» في حي الأمل بمدينة خان يونس. كما أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل في خان يونس.

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها. وفشل المجلس في تمرير تعديلات روسية على مشروع القرار، إذ كشف المندوب الروسي في مجلس الأمن أن «الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة»، حسبما نقلت شبكة «الجزيرة».

وأضاف المندوب الروسي: «جرى إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره بسبب ضغوط الولايات المتحدة».