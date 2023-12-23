بايدن: لن نتوقف عن العمل حتى استعادة الرهائن

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يجدد التعهد الذي قطعته إدارته على نفسها لعائلات الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، مضيفا: «لن نتوقف عن العمل حتى نتمكن من استعادتهم».

وتابع بايدن، في تصريحات نقلتها شبكة «الجزير»ة، فجر السبت: « أشعر بالحزن لسماع خبر عن مقتل مواطن أميركي على يد حماس في7 أكتوبر الماضي».

دفاع أميركي مستميت عن الاحتلال داخل مجلس الأمن

وتواصل واشنطن دعم الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن جرائمه، إذ عرقلت قرارًا في مجلس الأمن أكثر من مرة يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، آخرها يوم الجمعة.

واعتمد مجلس الأمن، الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وفشل المجلس في تمرير تعديلات روسية على مشروع القرار، إذ كشف المندوب الروسي في مجلس الأمن أن «الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة».

قرار دولي بتوسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

ودعا قرار مجلس الأمن إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة.

واتخذ القرار بعد مفاوضات شاقة، فيما جرى اعتماده بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا).

يدعو القرار «كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق» إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد و«تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية».