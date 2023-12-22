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سفير فلسطين بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 08:57 مساء
سفير فلسطين بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الذي يطالب بتكثيف توصيل المساعدات إلى غزة بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنه كرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال رياض منصور: «هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح. يجب تنفيذه، ويجب أن يكون مصحوبا بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار. أكرر، وقف فوري لإطلاق نار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها. وفشل المجلس في تمرير تعديلات روسية على مشروع القرار، إذ كشف المندوب الروسي أن «الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة»، حسبما نقلت شبكة «الجزيرة».

ماذا يتضمن القرار الجديد لمجلس الأمن؟
ودعا قرار مجلس الأمن إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة.

واتخذ القرار بعد مفاوضات شاقة، وجرى اعتماده بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو «كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق إلى غزة»، واتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد، و«تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية».

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