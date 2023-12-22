غوتيريس: الهجوم الإسرائيلي هو المشكلة الحقيقية أمام إيصال المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، عقب إقرار مجلس الأمن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إن الهجوم الإسرائيلي هو «المشكلة الحقيقية، وتوجِد عقبات كبرى أمام إدخال هذه المساعدات».

وأضاف غوتيريس: «المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي تشن بها إسرائيل هذا الهجوم توجد عقبات كبرى أمام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة». وتابع: «وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة، ووضع حد لكابوسهم المستمر»، وفق وكالة «فرانس برس».

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها. وفشل المجلس في تمرير تعديلات روسية على مشروع القرار، إذ كشف المندوب الروسي أن «الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة»، حسبما نقلت شبكة «الجزيرة».

ماذا يتضمن القرار الجديد لمجلس الأمن؟

ودعا قرار مجلس الأمن إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة.

واتخذ القرار بعد مفاوضات شاقة، وجرى اعتماده بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو «كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق إلى غزة»، واتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد، و«تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية».