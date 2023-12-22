«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض (الفيتو) تعديلًا روسيًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى توسيع تسليم المساعدات في القطاع.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أفرغت القرار الخاص بغزة من جوهره، داعيًا أعضاء المجلس إلى الموافقة على التعديلات الروسية.

واتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة باستخدام «أسلوب الابتزاز» لوضع القرار الذي يرضيها. وقال إنها «أدرجت في مشروع القرار عنصرًا يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة».