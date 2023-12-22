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«المصابون يطلبون الطعام وهم ينزفون».. المجاعة تهدد قطاع غزة مع استمرار العدوان والحصار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 02:26 مساء
«المصابون يطلبون الطعام وهم ينزفون».. المجاعة تهدد قطاع غزة مع استمرار العدوان والحصار
فلسطينيان يتناولان الطعام مع ابنهما في بيتهم المدمر في غزة، بعد أن طبخا وجبة من حبات الطماطم الثلاث المتبقية لديهم، (الأمم المتحدة)
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حذّرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في قطاع غزة، حيث يواجه السكان المحاصرون الجوع، تحت القصف الإسرائيلي المتواصل على السكان العزل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يحاول مجلس الأمن الدولي التوصل إلى قرار يسمح بزيادة المساعدة الإنسانية إلى القطاع.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّدا التصويت على مشروع قرار يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروعَي قرار خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويأتى ذلك التأجيل الجديد بعدما أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ «إجراءات عاجلة» لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن دون المطالبة بوقف فوري للحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر التصويت على مشروع القرار الجمعة.

من جهتها، تواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير بشأن الأزمة الإنسانية العميقة في غزة، إذ يواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع سكان القطاع، الجوع بحسب تقرير صادر عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم، وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة أنفسهم في الوضع نفسه.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، على منصة «إكس»، «نحن نحذّر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان (من الطعام) والدمار (...) سيزداد الجوع والمرض واليأس على شعب غزة»، مضيفا «يجب أن تنتهي الحرب».

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من جانبه قال محمود المشيد، وهو أحد النازحين عن خان يونس (جنوب) للوكالة الفرنسية «لا يوجد مكان آمن، كل الأماكن مستهدفة، وهناك خوف شديد جدا».

وخلّف العدوان الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه جوا وبحرا وبرا منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 20 ألف شهيد في غزة معظمهم من النساء والأطفال، وتسبب في تدمير أحياء كاملة ونزوح 1,9 مليون شخص، أو 85% من السكان وفقا للأمم المتحدة.

«المصابون يطلبون الطعام وهم ينزفون»
وألحق العدوان الإسرائيلي أضرارا جسيمة بالنظام الصحي في غزة، وتفيد منظمة الصحة العالمية، أن «من بين مستشفيات غزة البالغ عددها الإجمالي 36 مستشفى، هناك تسعة فقط تعمل الآن بشكل جزئي، وكلها في الجنوب».

وقال شون كايسي رئيس بعثات منظمة الصحة العالمية إلى غزة «نحن نتعامل مع بالغين وأطفال يتضورون جوعا... في كل مكان نذهب إليه، يطلب منا الناس الطعام. حتى في المستشفيات.. يطلب أشخاص مصابون بجروح تنزف، الطعام».

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