الاحتلال يعلن سحب «نخبة» جولاني من قطاع غزة.. و«تحرير فلسطين»: المقاومة سحقته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سحب الاحتلال قوات النخبة بلواء جولاني من قطاع غزة بعد تكبده خسائر كبيرة، فيما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن هذا القرار دليل على أن المقاومة تمكنت من سحق هذا اللواء، وقتل عدد كبير من قادته وضباطه في هزيمة جديدة ومدوية «لهذا الجيش المهزوم وقوات النخبة فيه».

وأوضح الجبهة، في بيان اليوم، أن «المقاومة التي تخوض اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال أوفت بوعدها بدفن قوات نخبته في رمال غزة، وتحويل أزقة وركام المنازل ومحاور الاشتباك إلى كمائن ومصايد للموت، لتتمكن من قتل عدد كبير من ضباط الكيان الإسرائيلي وتدمير مئات الآليات والمدرعات والدبابات وناقلات الجند»، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

الأكثر جهوزية والأعلى تدريباً

وأكدت أن «النصر سيكون حتماً حليف المقاومة، وسيواصل مقاومونا الأبطال إعادة ضباط وجنود الاحتلال إلى كيانهم المجرم في التوابيت، أو إلى مراكز التأهيل من الإعاقات الجسدية، أو إلى المصحات النفسية».

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وأضافت أن «هذا الجيش المهزوم المدجج بأعتى أنواع الأسلحة الفتاكة والمتطورة أمريكية تهاوى وهُزم هزيمةً مدوية أمام المقاتل الفلسطيني الذي ثبت أنه الأكثر جهوزية والأعلى تدريباً، ويمتلك من الإرادة والعزيمة والشجاعة ما يمكنه من هزيمة ألوية وقوات نخبة هذا العدو المجرم».

ويتعرض الاحتلال لخسائر فادحة في قواته، منذ بدء عملياته البرية في القطاع المحاصر الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر، برا وبحرا وجوا، فيما تنشر المقاومة فيديوهات تظهر مشاهد من الإجهاز على الآليات الإسرائيلية وتدميرها فضلا عن قتل العديد من جنود الاحتلال.