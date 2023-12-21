أكثر من 20 صاروخا استهدفت «تل أبيب» الكبرى على دفعتين

القاهرة - بوابة الوسط

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وعسقلان واسدود، الخميس، فيما سُمع دوي انفجارات، وذكرت مصادر محلية أنه أطلق أكثر من 20 صاروخا من قطاع غزة استهدفت تل أبيب الكبرى على دفعتين.

وأفاد إعلام عبري بأن شرطة الاحتلال وخبراء المتفجرات هرعت إلى منطقة أسدود وعسقلان بعد ورود أنباء عن سقوط صواريخ، حسب «رؤيا الإخباري».

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وقالت صفحة «يانير كوزين» العبرية، إن إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تزامن مع وجود رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في تل أبيب، حيث توقف اللقاء مع زعيم المعارضة يائير لابيد بسبب الإنذار.

ولليوم السادس والسبعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع.



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