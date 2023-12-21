  • Alwasat News
Atwasat

أكثر من 20 صاروخا استهدفت «تل أبيب» الكبرى على دفعتين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 03:03 مساء
أكثر من 20 صاروخا استهدفت «تل أبيب» الكبرى على دفعتين
صاروخ أطلقته المقاومة من قطاع غزة تجاه المستوطنات (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وعسقلان واسدود، الخميس، فيما سُمع دوي انفجارات، وذكرت مصادر محلية أنه أطلق أكثر من 20 صاروخا من قطاع غزة استهدفت تل أبيب الكبرى على دفعتين.

وأفاد إعلام عبري بأن شرطة الاحتلال وخبراء المتفجرات هرعت إلى منطقة أسدود وعسقلان بعد ورود أنباء عن سقوط صواريخ، حسب «رؤيا الإخباري».

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وقالت صفحة «يانير كوزين» العبرية، إن إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تزامن مع وجود رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في تل أبيب، حيث توقف اللقاء مع زعيم المعارضة يائير لابيد بسبب الإنذار.

ولليوم السادس والسبعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع.
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن
■  تحقيق استقصائي يرصد تصاعد نفوذ «المركزي» وكيف غذى الانقسام السياسي الفساد في ليبيا؟
■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا 
■  الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
■  «ناسا» توضح أسباب «اختفاء» حلقات كوكب زحل العملاقة كل 15 عاما
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
■  عجينة العشر دقائق
■  لا يفوتك: كيف​ تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  ماذا نعرف عن الملثم أبو عبيدة الواجهة الإعلامية لحماس؟
■  كيف أعدّت حماس قوة لضرب إسرائيل في السابع من أكتوبر؟
■  كيف أصبح البطيخ رمزاً للتضامن مع الفلسطينيين؟
■  كيف نقرأ استهداف السفن في البحر الأحمر؟
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
اليابان تجيز خدمات السائق الخاص في ابريل وفق شروط

اليابان تجيز خدمات السائق الخاص في ابريل وفق شروط
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
البشائر يستضيف الملعب الليبي بالمجموعة الثانية من «دورينا»

البشائر يستضيف الملعب الليبي بالمجموعة الثانية من «دورينا»
«ويفا» يعتبر أن حكم محكمة العدل الأوروبية لا يعني تأييد الدوري السوبر

«ويفا» يعتبر أن حكم محكمة العدل الأوروبية لا يعني تأييد الدوري السوبر
اليوم.. التعاون والصقور يفتتحان الجولة السابعة من المجموعة الأولى بـ«دورينا»

اليوم.. التعاون والصقور يفتتحان الجولة السابعة من المجموعة الأولى بـ«دورينا»
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
الهلال يتعثر أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الكونفدرالية

الهلال يتعثر أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الكونفدرالية
أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة...
تكريم مصباح العروسي الرئيس الأسبق لنادي الأهلي طرابلس

تكريم مصباح العروسي الرئيس الأسبق لنادي الأهلي طرابلس
مدرب النصر يتعرض لوعكة صحية ويغادر لتونس للعلاج

مدرب النصر يتعرض لوعكة صحية ويغادر لتونس للعلاج
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمت واشنطن اليمن

الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمت واشنطن ...
متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمت واشنطن اليمن
الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ...
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة وانقطاع الاتصالات لليوم الثاني على التوالي
غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة وانقطاع الاتصالات لليوم الثاني...
مالي تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على أعمال «غير ودية»
مالي تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على أعمال «غير ودية»
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة ......
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على ......
المزيد
أكثر من 20 صاروخا استهدفت «تل أبيب» الكبرى على دفعتين
أكثر من 20 صاروخا استهدفت «تل أبيب» الكبرى على دفعتين...
الانفصاليون الطوارق يعلنون فرض حصار على محاور الطرق الرئيسية في شمال مالي
الانفصاليون الطوارق يعلنون فرض حصار على محاور الطرق الرئيسية......
4 قتلى في قصف إسرائيلي على معبر كرم أبوسالم في غزة
4 قتلى في قصف إسرائيلي على معبر كرم أبوسالم في غزة...
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 ......
مالي تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على أعمال «غير ودية»
مالي تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على أعمال «غير ودية»...
المزيد