ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا عدوان قوات الاحتلال على القطاع إلى نحو 20 ألف شهيد وصلوا المستشفيات منذ بدء الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقال مكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن من بين هؤلاء الشهداء ثمانية آلاف شهيد من الأطفال و6200 شهيدة من النساء، مشيرا إلى أن نحو 6700 شخص لا يزالون مفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

ولم يتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ أي موقف عملي بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المدعوم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي منعت إصدار أي قرار لوقف الحرب من مجلس الأمن الدولي.