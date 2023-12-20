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نتانياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل «القضاء» على حماس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 06:11 مساء
نتانياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل «القضاء» على حماس
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية: الإنترنت)
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استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق دولة الكيان الصهيوني «كل الأهداف» التي وضعتها، وفي مقدمها «القضاء» على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال نتانياهو في بيان: «لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس، والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة» بحسب «فرانس برس».
 

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