مجددا.. مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار حول غزة

القاهرة - بوابة الوسط

ارجئ مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة الى غد الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية.

ودعت المسودة الاخيرة التي اعدتها الامارات العربية المتحدة واطلعت عليها فرانس برس، إلى «تعليق» الاعمال القتالية في قطاع غزة افساحا في المجال لإدخال المساعدة الانسانية.



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