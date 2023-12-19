وزير العدل الإسرائيلي و500 جندي يعانون ظروفًا نفسية قاسية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «هآرتس» العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحو 500 جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي يعيشون في ظروف نفسية قاسية، بالإضافة إلى اضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه بعد عملية طوفان الأقصى، تدهورت الحالة النفسية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيبوا بأمراض نفسية كثيرة، لافتة إلى أن البعض تهربوا من أداء مهمتهم العسكرية.

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كما أصيب وزير العدل في حكومة الاحتلال ياريف ليفين بسبب أحداث 7 أكتوبر، وقال بن كسبيت المحلل السياسي بقناة الـ12 الصهيونية: وزير العدل يعاني نوعًا من الاكتئاب والانهيار العقلي والأزمة، وربما يشعر بتحمل المسؤولية، وهناك حديث أنه سيقدم استقالته.



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