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هنية في مصر غدًا لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 10:19 مساء
هنية في مصر غدًا لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إسماعيل هنية. (الإنترنت)
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يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، غدًا الأربعاء إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى مع إسرائيل، بحسب ما أعلن مصدر قريب من الحركة الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إن هنية من المتوقع أن يتوجه على رأس «وفد قيادي رفيع» إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء نقاش يتناول «وقف العدوان والحرب تمهيدًا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة».
 

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