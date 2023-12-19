وزيرا الخارجية المصري والأميركي يرفضان نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن على استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بجميع الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك.

وأكد سامح شكرى خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الثلاثاء من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، ضرورة العمل من أجل ضمان تكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، معربًا عن تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن نظرًا لطبيعته الإنسانية، وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بسهولة ويسر وخلال مدة زمنية قصيرة للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين، ومواجهة التحديات والمعوقات التي اكتنفت دخول المساعدات خلال الفترة الماضية، بحسب «الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية».

مضيق باب المندب

وقال الناطق الرسمي بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، إن المحادثات بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناولت التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث أكد سامح شكري ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضمانًا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن.

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وأضاف السفير أحمد أبوزيد أن الوزيرين تناولا بشكل مكثف تطورات الوضع في قطاع غزة. وقد استعرض الوزير بلينكن الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية فى سبيل منع النزوح.

دعم العلاقات الاستراتيجية

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن أعرب عن تطلع بلاده للعمل المشترك الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحرص على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

كما اتفق الوزيران في نهاية الاتصال على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، والتطلع لإجراء المزيد من الاتصالات واللقاءات مع بداية العام الجديد.





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