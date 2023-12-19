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مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا دون نتيجة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 08:20 مساء
مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا دون نتيجة
الوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة بأديس أبابا. (وزارة الري والموارد المائية المصرية)
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أعلنت مصر، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء «المسارات التفاوضية» مع إثيوبيا بشأن سد النهضة دون نتيجة، مؤكدة أنها «تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر».

جاء الإعلان المصري في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، بشأن «انتهاء مفاوضات سد النهضة» نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة «انتهى مساء يوم 19 ديسمبر 2023 في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر».

وأوضحت الوزارة أن «الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة».

وأضافت أنه «بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».

وخلصت إلى أنه «على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت». منوهة بأن مصر «تؤكد أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر».
 

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