فيديو «لا تتركونا نشيخ».. حماس تتفوق في الحرب «النفسية»

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار الحرب النفسية التي تفوقت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس على الكيان الصهيوني، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الإثنين مقطعا مصورا يظهر 3 أسرى إسرائيليين مسنين أحياء، من ضمن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء بث الفيديو، في إطار الضغوط النفسية، وردا على عمليات الإبادة التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والتى راح ضحيتها ما يقرب من 20 الف شهيد و 52 ألفا جريح منذ بدء عملية طوفان الاقصى في 7 اكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت حماس.

«لا تتركونا نشيخ»

وبدأ الفيديو الذي نشرته كتائب القسام على حسابها بموقع «تليغرام» بعبارة «لا تتركونا نشيخ»، وكتبت بثلاث لغات هي: العبرية والعربية والإنجليزية.

وفي الفيديو، يبدو الرجال الثلاثة الملتحون جالسين على كراس ويوجه أحدهم رسالة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إياها بالقيام بما يلزم لضمان الإفراج عنهم. وقال أحد الأسرى، إنه من الجيل المؤسس لدولة الاحتلال والجيش، و«لا نعرف لماذا يتركونا هنا لغاية الآن ونخاف أن نقتل بسلاح الجو».

وانتفض الكيان الصهيوني عقب نشر الفيديو ، ووصف في بيان مساء الاثنين، الفيديو الذي بثته كتائب القسام لمحتجزين إسرائيليين يطالبون بالإفراج عنهم، بأنه «إرهابي».

ومن قبل، وصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتنياهو فيديو ظهور 3 إسرائيليات محتجزات لدى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بأنه «دعاية نفسية قاسية».

ولفت تقرير لجريدة «نيويورك تايمز» إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية وخارجية على خلفية الإخفاقات العسكرية لتحرير الأسرى.

فعلى الصعيد الداخلي، تظاهرت منذ يومين عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قبالة مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ورفع المحتجون شعارات تطالب بمنح الأولوية لإعادة المحتجزين أحياء على الفور في صفقة تبادل وبأي ثمن، مطالبين حكومة نيتنياهو بـ«وقف القتال وبدء مفاوضات» مع المقاومة لتأمين الإفراج عنهم.

وهددت عائلات الأسرى بنقل اعتصامها من «ميدان الرهائن» إلى مدخل مقر وزارة الدفاع في حال لم يعلن مجلس الحرب عن منحى لاستعادة المحتجزين.

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وعلى الصعيد الدولى، تتعرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضغوط متنامية من الأسرة الدولية لتعليق الأعمال القتالية وحماية المدنيين. وتتصاعد الحملة الإعلامية على نتنياهو وحكومته في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية. كما يزداد الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

كما شهدت الأيام الماضية تغييرا فى موقف الولايات المتحدة إزاء إسرائيل، ما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان السبب وراء هذا التغيير يتعلق بتخوف واشنطن من دخولها في عزلة دولية لدعمها المطلق ل تل ابيب رغم الفظائع التي ترتكبها فى حق سكان غزة، أم أن الأمر يتعلق بحسابات انتخابية، ومخاوف بايدن من فقدان دعم كتل تصويتية هامة فى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة «فشل أخلاقي».

ودعت سبولجاريك دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى التوصل إلى اتفاق لوقف القتال.

أضافت: «كل يوم تستمر فيه الحرب هو يوم يثبت فيه المجتمع الدولي أنه غير قادر على إنهاء هذه المستويات المرتفعة من المعاناة».

وتقدر الأمم المتحدة أن 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون عدد سكان قطاع غزة، نزحوا جراء الحرب.