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مسؤول حوثي: المياه المحاذية لليمن آمنة لجميع السفن باستثناء «الإسرائيلية» والمتجهة إلى «الكيان»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 12:36 مساء
مسؤول حوثي: المياه المحاذية لليمن آمنة لجميع السفن باستثناء «الإسرائيلية» والمتجهة إلى «الكيان»
مسلحان حوثيان يقفان أمام السفينة الدولية «غالاكسي ليدر» المحتجزة لدى الجماعة (الإنترنت)
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قال كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي اليمنية، لن تغير موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة، واكد أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال.

وتابع أن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة «لا داعي له أساسا»، خاصة أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال، بسبب «الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة»، وفق وكالة «رويترز».

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها الحوثيون على السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو المتعاونة معه.

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد المسؤول الحوثي محمد البيتي، أن الحوثيين «لن يوقفوا» عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر، وذلك رغم إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن تشكيل التحالف الدولي.

وقال البيتي، على منصة «إكس»، «حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات».


 

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