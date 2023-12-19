اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، في جلسة جرى تأجيلها من أمس، لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص وعدم الوصول لطريق مسدود بعد عشرة أيام من فيتو أميركي.

وما زال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يبحث عن سبل تمكنه من تحقيق توافق قبل التصويت المتوقع اليوم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي 8 ديسمبر الحالي، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حالت الولايات المتحدة، دون اعتماد قرار يدعو إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدمر وعدوانه الغاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف نحو 20 ألف شهيد و52 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.

وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء. ولكن قراراتها غير ملزمة.

«في كل ساعة وكل يوم يمر يُقتل مدنيون في غزة»

وبعد هذا التأييد الساحق، أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن نتائجها غير مؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة، يدعو إلى «وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق».

لكن بحسب مصادر دبلوماسية، هناك الآن نص معدل جديد مطروح على الطاولة، سعيًا للتوصل إلى تسوية.

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وتأجيل التصويت حتى الثلاثاء، يعني برأي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، أن «هناك مفاوضات حول النص، ربما لتجنب استخدام حق النقض من جديد من طرف واحد أو عدة أطراف (لكن) في كل ساعة وكل يوم يمر، يُقتل مدنيون في غزة».

ويناقش المجلس أيضًا شروط نظام مراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

«ظروف التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية لم تعد متوافرة»

وفي رسالة بعث بها الاثنين إلى رئيس المجلس، يطرح أنطونيو غوتيريس ثلاثة خيارات للسماح بتطبيق قرار 15 نوفمبر، الذي دعا إلى «فترات تهدئة» إنسانية لبضعة أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبعدما أشار الأمين العام إلى أن «ظروف التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية لم تعد متوافرة»، يقترح كخيار أول تعزيز تواجد موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الأرض للسماح «بتعزيز وجود الأمم المتحدة».

وفي الاقتراح الثاني، يتناول إرسال بعثة من المراقبين المدنيين من الأمم المتحدة أو من طرف ثالث. وأخيراً، يرى أن «من الممكن نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، لمراقبة الالتزام بالتهدئة/وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية»، مشيراً إلى أن الخيارات الثلاثة جميعها تتطلب «تفويضات واضحة» من مجلس الأمن.

أكثر من 19 ألف شهيد

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، تعرض المجلس لانتقادات شديدة لعدم تمكنه من تبني مشروع قرار يدعو إلى «تهدئة إنسانية» في منتصف نوفمبر. وفشلت خمسة مشاريع قرارات أخرى، بينها اثنان بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وقال الرئيس جو بايدن قبل فترة قصيرة إن الاحتلال الإسرائيلي يجازف بأن يفقد دعم المجتمع الدولي بسبب قصفه «العشوائي لقطاع غزة»، وفق قوله.

وردا على سؤال حول إمكان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في المجلس للسماح باعتماد النص، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، الاثنين إنه لا يريد التكهن بهذا الشأن، مضيفا «نحن في قلب عملية التفاوض».

وعلى الرغم من أنها ملزمة، تتجاهل «إسرائيل» قرارات مجلس الأمن باستمرار، وتصر على أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الإثنين، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في سقوط 19453 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي، و52 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.