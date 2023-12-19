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الاحتلال يطلق 60 فلسطينيا بعد اختطافهم من قطاع غزة: «عذبونا بالكهرباء وكأننا في غوانتانامو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 10:24 صباحا
الاحتلال يطلق 60 فلسطينيا بعد اختطافهم من قطاع غزة: «عذبونا بالكهرباء وكأننا في غوانتانامو»
فلسطينيون من غزة أطلق الاحتلال سراحهم بعد اختطافهم من القطاع خلال العدوان. (الإنترنت)
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عاد ما لا يقل عن 60 فلسطينياً اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد احتجازهم في مكان غير معلوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال، قد احتجزتهم من أماكن متفرقة بالقطاع المحاصر، وأكد بعضهم أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقال اثنان من الفلسطينيين العائدين عقب إطلاق سراحهم لوكالة «أسوشيتد برس»، إنهم احتُجزوا بمكان ما في جنوب كيان الاحتلال، بعدما ألقي القبض عليهم أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب.

وقال آخر إنه ألقي القبض عليه من منزله في مدينة غزة، بينما اتفق الثلاثة على أنهم تعرضوا للتعذيب على يد قوات الاحتلال.

«معظم المعتقلين كانوا موظفين حكوميين»
وأوضح محمد الحساسنة، عقب الإفراج عنه، إن الاحتلال عمد لتكبيل جميع المحتجزين وتعذيبهم بالصعق الكهربائي، كما لم يسمح لهم بالنوم سوى خلال الساعات ما بين منتصف الليل والخامسة صباحاً.

وأضاف بأنه لم يعرف بالضبط مكان احتجازه، لكنه أوضح أنه كان على بعد ساعة ونصف تقريبا من غزة، على الطريق المؤدي إلى بئر السبع، في منطقة النقب.

وتابع أن جنود الاحتلال الإسرائيليين اعتقلوه وفصلوه عن عائلته.

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وطبقاً لأحمد عبد ربه، وهو أحد الرجال المفرج عنهم، والذي جرى اعتقاله أيضاً أثناء الفرار جنوباً، فإن معظم المعتقلين كانوا موظفين حكوميين.

وقال أحمد عبد ربه: «إن غالبية السجناء الذين يغادرون حالياً رأوا تعذيباً لم يحدث في أي بلد آخر»، مضيفا أنه يشبه معتقل «غوانتانامو» الأميركي سيئ السمعة، والمعروف أنه ضمن أسوأ السجون في العالم.

وتابع أن الاحتلال أعطى الأمان للعبور من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، ولكن هذا الخط لم يكن خط أمان بل خط اعتقال.

فلسطينيون من غزة أطلق الاحتلال سراحهم بعد اختطافهم من القطاع خلال العدوان. (الإنترنت)
فلسطينيون من غزة أطلق الاحتلال سراحهم بعد اختطافهم من القطاع خلال العدوان. (الإنترنت)
فلسطينيون من غزة أطلق الاحتلال سراحهم بعد اختطافهم من القطاع خلال العدوان. (الإنترنت)
فلسطينيون من غزة أطلق الاحتلال سراحهم بعد اختطافهم من القطاع خلال العدوان. (الإنترنت)
آثار التعذيب على يد فلسطيني أطلق الاحتلال سراحه بعد اختطافهم من غزة خلال العدوان. (الإنترنت)
آثار التعذيب على يد فلسطيني أطلق الاحتلال سراحه بعد اختطافهم من غزة خلال العدوان. (الإنترنت)
آثار التعذيب على يد فلسطيني أطلق الاحتلال سراحه بعد اختطافهم من غزة خلال العدوان. (الإنترنت)
آثار التعذيب على يد فلسطيني أطلق الاحتلال سراحه بعد اختطافهم من غزة خلال العدوان. (الإنترنت)
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