جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل 4 جنود في معارك أمام المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، حيث يندرج غالبيتهم في إطار لواء الكوماندو الذي ينشط في منطقة خانيونس.

وذكر الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال إن ثلاثة جنود من لواء الكوماندو قتلوا في معارك جنوبي القطاع، حيث ينتمي الجنود لوحدة المستعربين «دفدفان» الخاصة والتي جرى دمجها بلواء الكوماندو، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا».

تفجير عبوة ناسفة

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن ثلاثة من الجنود قتلوا بتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار خلال المعارك الدائرة في خانيونس.

في حين توفي الجندي الرابع متأثراً بجراحه التي أصيب بها جنوبي القطاع في الرابع عشر من هذا الشهر.

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وبذلك يرتفع عدد جنود الاحتلال القتلى منذ بداية الحرب إلى 458 جندي، وفق ادعاءات الاحتلال.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف حتى الآن نحو 20 ألف شهيد و51 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.