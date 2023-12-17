رئيس أركان جيش الاحتلال يطلب «فرصة ثانية» بعد قتل 3 رهائن بالخطأ

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي بفرصة ثانية بعد الانتقادات التي تواجه حكومة الاحتلال نتيجة قتل ثلاث رهائن عن طريق الخطأ.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن هليفي قوله اليوم الأحد: «أتمنى أن نحظى بفرصة ثانية ونقوم بفعل الأمر الصواب».

وأعلن جيش الاحتلال الجمعة الماضي أن قواته قتلت ثلاث رهائن عن طريق الخطأ في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون تهديدًا.

وقال الاحتلال في بيان: «خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدًا. نتيجة ذلك، أطلقت القوات النار عليهم وقتلوهم»، معربًا عن «الندم العميق على الحادث المأساوي».

من جانبه، اعتبر البيت الأبيض أن قتل الرهائن على أيدي جنود إسرائيليين كان «خطأً مأساويًا». وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جون كيربي، مساء الجمعة: «ليست لدينا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط، وكيف ارتُكب هذا الخطأ المأساوي».