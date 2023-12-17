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عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 05:20 مساء
عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة
جانب من قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» الأحد، عودة تدريجية للاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته.

وقالت الشركة في بيان إنها تعلن بدء عودة خدمات الاتصالات الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، حيث تمكنت طواقمها من الوصول لموقع العطل الرئيسي وإصلاحه بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية.

-«رايتس ووتش»: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء فظائع جماعية

وحذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة قد يشكل غطاءً لفظائع جماعية.

وقالت المسؤولة في «هيومن رايتس ووتش»، ديبورا براون، إن انقطاع المعلومات هذا قد يكون بمثابة غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان.

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