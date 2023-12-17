  • Alwasat News
Atwasat

بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 02:35 مساء
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
من مراسم تشييع المصور سامر أبو دقة بعد استشهاده في غارة إسرائيلية على خان يونس. (الإنترنت)
alwasat radio

نعى المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة، 92 صحفيا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ونشر المكتب أسماء الصحفيين الشهداء، بينهم 11 مراسلة وصحفية، كما أن بين هؤلاء الشهداء مصور الجزيرة سامر أبو دقة.

ونعى المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان السبت، «الصحفيين الشهداء الكرام، الذين ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعمل والعطاء»، مضيفا «هؤلاء الأبطال الذين اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، في محاولة من جيش الاحتلال لتغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة».

وشدد البيان على أن الاحتلال «فشل فشلاً ذريعاً في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم».

- استشهاد مصور الجزيرة سامر أبودقة جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
- استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 46 صحفيا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي خلّف نحو 20 ألف شهيد و51 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

أسماء الصحفيين والإعلاميين الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي
ونشر المكتب قائمة بأسماء الزملاء الصحفيين والإعلاميين الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى مساء السبت 16 ديسمبر 2023.

1. الشهيد الصحفي/ محمد الصالحي
2. الشهيد الصحفي/ ابراهيم لافي
3. الشهيد الصحفي/ محمد جرغون
4. الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ
5. الشهيد الصحفي/ سعيد الطويل
6. الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة
7. الشهيد الصحفي/ محمد أبو رزق
8. الشهيد الصحفي/ عائد النجار
9. الشهيد الصحفي/ محمد أبو مطر
10. الشهيد الصحفي/ رجب النقيب
11. الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب
12. الشهيد الصحفي/ عبد الرحمن شهاب
13. الشهيد الصحفي/ حسام مبارك
14. الشهيد الصحفي/ هاني المدهون
15. الشهيد الصحفي/ عصام بهار
16. الشهيد الصحفي/ محمد بعلوشة
17. الشهيد الصحفي/ عبد الهادي حبيب
18. الشهيد الصحفي/ علي نسمان
19. الشهيد الصحفي/ أنس أبو شمالة
20. الشهيد الصحفي/ سميح النادي
21. الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة
22. الشهيد الصحفي/ محمود أبو ظريفة
23. الشهيد الصحفي/ محمد علي
24. الشهيدة الصحفية/ إيمان العقيلي
25. الشهيد الصحفي/ محمد لبد
26. الشهيد الصحفي/ محمد الشوربجي
27. الشهيد الصحفي/ رشدي السراج
28. الشهيد الصحفي/ محمد الحسني
29. الشهيد الصحفي/ سائد حلبي
30. الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوي
31. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادي
32. الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس
33. الشهيدة الصحفية/ سلمى مخيمر
34. الشهيدة الصحفية/ دعاء شرف
35. الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة
36. الشهيد الصحفي/ ماجد كشكو
37. الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدي
38. الشهيد الصحفي/ حذيفة النجار
39. الشهيد الصحفي/ نظمي النديم
40. الشهيد الصحفي/ مجد عرندس
41. الشهيد الصحفي/ اياد مطر
42. الشهيد الصحفي/ محمد البياري
43. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حطب
44. الشهيد الصحفي/ زاهر الأفغاني
45. الشهيد الصحفي/ مصطفى النقيب
46. الشهيد الصحفي/ هيثم حرارة
47. الشهيد الصحفي/ محمد الجاجة
48. الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع
49. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة
50. الشهيد الصحفي/ محمود مطر
51. الشهيد الصحفي/ أحمد القرا
52. الشهيد الصحفي/ موسى البرش
53. الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة
54. الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش
55. الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية
56. الشهيد الصحفي/ مصطفى الصواف
57. الشهيد الصحفي/ عبد الحليم عوض
58. الشهيد الصحفي/ ساري منصور
59. الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم
60. الشهيد الصحفي/ بلال جاد الله
61. الشهيد الصحفي/ علاء النمر
62. الشهيدة الصحفية/ آيات خضورة
63. الشهيد الصحفي/ محمد الزق
64. الشهيد الصحفي/ عاصم البرش
65. الشهيد الصحفي/ محمد عياش
66. الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير
67. الشهيدة الصحفية/ أمل زهد
68. الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور
69. الشهيد الصحفي/ نادر النزلي
70. الشهيد الصحفي/ جمال هنية
71. الشهيد الصحفي/ عبد الله درويش
72. الشهيد الصحفي/ منتصر الصواف
73. الشهيد الصحفي/ مروان الصواف
74. الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة
75. الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله
76. الشهيد الصحفي/ حذيفة لولو
77. الشهيد الصحفي/ حسان فرج الله
78. الشهيدة الصحفية/ شيماء الجزار
79. الشهيد الصحفي/ محمود سالم
80. الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي
81. الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي
82. الشهيد الصحفي/ حسام عمار
83. الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله
84. الشهيدة الصحفية/ دعاء الجبور
85. الشهيدة الصحفية/ نرمين قواس
86. الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة
87. الشهيد الصحفي/ عبد الكريم عودة
88. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو عبسة
89. الشهيدة الصحفية/ حنان عيّاد
90. الشهيد الصحفي/ سامر أبو دقة
91. الشهيد الصحفي/ رامي بدير
92. الشهيد الصحفي/ عاصم كمال موسى

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا

عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير

أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة ...
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري

إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان

للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان
ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا

ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
بريطانيا وألمانيا تدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
بريطانيا وألمانيا تدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان...
البحرية الأميركية والبريطانية تحبطان 15 هجوما للحوثي في البحر الأحمر.. وواشنطن تهدد بعمل عسكري
البحرية الأميركية والبريطانية تحبطان 15 هجوما للحوثي في البحر ...
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج ......
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة ......
المزيد
«الصحة العالمية»: قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة يشبه «حمام دم»
«الصحة العالمية»: قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة يشبه ......
«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على غزة؟
«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل»......
بابا الفاتيكان يأسف لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في قصف إسرائيلي على غزة
بابا الفاتيكان يأسف لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في ......
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة...
البحرية الأميركية والبريطانية تحبطان 15 هجوما للحوثي في البحر الأحمر.. وواشنطن تهدد بعمل عسكري
البحرية الأميركية والبريطانية تحبطان 15 هجوما للحوثي في ......
المزيد