بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نعى المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة، 92 صحفيا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ونشر المكتب أسماء الصحفيين الشهداء، بينهم 11 مراسلة وصحفية، كما أن بين هؤلاء الشهداء مصور الجزيرة سامر أبو دقة.

ونعى المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان السبت، «الصحفيين الشهداء الكرام، الذين ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعمل والعطاء»، مضيفا «هؤلاء الأبطال الذين اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، في محاولة من جيش الاحتلال لتغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة».

وشدد البيان على أن الاحتلال «فشل فشلاً ذريعاً في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم».

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ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي خلّف نحو 20 ألف شهيد و51 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

أسماء الصحفيين والإعلاميين الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي

ونشر المكتب قائمة بأسماء الزملاء الصحفيين والإعلاميين الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى مساء السبت 16 ديسمبر 2023.

1. الشهيد الصحفي/ محمد الصالحي

2. الشهيد الصحفي/ ابراهيم لافي

3. الشهيد الصحفي/ محمد جرغون

4. الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ

5. الشهيد الصحفي/ سعيد الطويل

6. الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة

7. الشهيد الصحفي/ محمد أبو رزق

8. الشهيد الصحفي/ عائد النجار

9. الشهيد الصحفي/ محمد أبو مطر

10. الشهيد الصحفي/ رجب النقيب

11. الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب

12. الشهيد الصحفي/ عبد الرحمن شهاب

13. الشهيد الصحفي/ حسام مبارك

14. الشهيد الصحفي/ هاني المدهون

15. الشهيد الصحفي/ عصام بهار

16. الشهيد الصحفي/ محمد بعلوشة

17. الشهيد الصحفي/ عبد الهادي حبيب

18. الشهيد الصحفي/ علي نسمان

19. الشهيد الصحفي/ أنس أبو شمالة

20. الشهيد الصحفي/ سميح النادي

21. الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة

22. الشهيد الصحفي/ محمود أبو ظريفة

23. الشهيد الصحفي/ محمد علي

24. الشهيدة الصحفية/ إيمان العقيلي

25. الشهيد الصحفي/ محمد لبد

26. الشهيد الصحفي/ محمد الشوربجي

27. الشهيد الصحفي/ رشدي السراج

28. الشهيد الصحفي/ محمد الحسني

29. الشهيد الصحفي/ سائد حلبي

30. الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوي

31. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادي

32. الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس

33. الشهيدة الصحفية/ سلمى مخيمر

34. الشهيدة الصحفية/ دعاء شرف

35. الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة

36. الشهيد الصحفي/ ماجد كشكو

37. الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدي

38. الشهيد الصحفي/ حذيفة النجار

39. الشهيد الصحفي/ نظمي النديم

40. الشهيد الصحفي/ مجد عرندس

41. الشهيد الصحفي/ اياد مطر

42. الشهيد الصحفي/ محمد البياري

43. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حطب

44. الشهيد الصحفي/ زاهر الأفغاني

45. الشهيد الصحفي/ مصطفى النقيب

46. الشهيد الصحفي/ هيثم حرارة

47. الشهيد الصحفي/ محمد الجاجة

48. الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع

49. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة

50. الشهيد الصحفي/ محمود مطر

51. الشهيد الصحفي/ أحمد القرا

52. الشهيد الصحفي/ موسى البرش

53. الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة

54. الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش

55. الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية

56. الشهيد الصحفي/ مصطفى الصواف

57. الشهيد الصحفي/ عبد الحليم عوض

58. الشهيد الصحفي/ ساري منصور

59. الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم

60. الشهيد الصحفي/ بلال جاد الله

61. الشهيد الصحفي/ علاء النمر

62. الشهيدة الصحفية/ آيات خضورة

63. الشهيد الصحفي/ محمد الزق

64. الشهيد الصحفي/ عاصم البرش

65. الشهيد الصحفي/ محمد عياش

66. الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير

67. الشهيدة الصحفية/ أمل زهد

68. الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور

69. الشهيد الصحفي/ نادر النزلي

70. الشهيد الصحفي/ جمال هنية

71. الشهيد الصحفي/ عبد الله درويش

72. الشهيد الصحفي/ منتصر الصواف

73. الشهيد الصحفي/ مروان الصواف

74. الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة

75. الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله

76. الشهيد الصحفي/ حذيفة لولو

77. الشهيد الصحفي/ حسان فرج الله

78. الشهيدة الصحفية/ شيماء الجزار

79. الشهيد الصحفي/ محمود سالم

80. الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي

81. الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي

82. الشهيد الصحفي/ حسام عمار

83. الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله

84. الشهيدة الصحفية/ دعاء الجبور

85. الشهيدة الصحفية/ نرمين قواس

86. الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة

87. الشهيد الصحفي/ عبد الكريم عودة

88. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو عبسة

89. الشهيدة الصحفية/ حنان عيّاد

90. الشهيد الصحفي/ سامر أبو دقة

91. الشهيد الصحفي/ رامي بدير

92. الشهيد الصحفي/ عاصم كمال موسى