البحرية الأميركية والبريطانية تحبطان 15 هجوما للحوثي في البحر الأحمر.. وواشنطن تهدد بعمل عسكري

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أفادت جريدة «نيويورك بوست» الأميركية بأن البحرية الأميركية والبريطانية أحبطتا 15 هجوما بطائرات مسيرة فوق البحر المتوسط أطلقتها جماعة الحوثي اليمني، في تهديد جديد للملاحة الدولة بالممر الأكثر ازدحاما في العالم.

وذكرت أن المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» اعترضت، أمس السبت، 14 طائرة مسيرة انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وقالت القيادة المركزية الأميركية: «جرى إسقاطها دون وقوع أضرار للسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات».

كما أعلنت المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» تدمير طائرة مسيرة كانت تستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر. وأكد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن «الهجمات ضد السفن التجارية من قِبل جماعة الحوثي تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري».

واشنطن تهدد بتحرك عسكري

من جهتها، نقلت جريدة «بوليتيكو» الأميركية، السبت، عن مصادر أن مسؤولي الإدارة الأميركية يدرسون خيارات، بما فيها العمل العسكري، ردا على هجمات الحوثي المتكررة على السفن التجارية والبحرية في البحر الأحمر.

وقالت المصادر إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) نقلت في الأيام الأخيرة المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات «دوايت دي أيزنهاور» من الخليج العربي إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن، لدعم أي رد أميركي محتمل على هجمات الحوثي.

كما قدم الجيش الأميركي خيارات متعددة إلى الإدارة الأميركية، لتنفيذ ضربة عسكرية ضد جماعة الحوثي.

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وبيّنت «بوليتيكو»: «تتردد الإدارة الأميركية في الرد عسكريا على هجمات الحوثي ضد السفن التجارية تجنبا لإثارة إيران. كما أوصت بنتاغون الإدارة الأميركية في وقت سابق بعدم الهجوم».

لكن تكرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر في الأيام الأخيرة سيقود على الأرجح كبار مسؤولي الأمن القومي بالولايات المتحدة إلى تغيير حساباتهم، حسب الجريدة الأميركية.

شركات شحن دولية تعلق عملها في باب المندب

وقد هاجمت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، الجمعة، ما أدى إلى نشوب حريق بها. وفي اليوم نفسه، أطلقت جماعة الحوثي صاروخين بالستيين باتجاه مضيق باب المندب، أصاب أحدهما سفينة ترفع علم ليبيريا.

ومن شأن هذه الهجمات تهديد الشحن في ممر الملاحة الأهم في العالم للبضائع والطاقة، وهو ما دفع شركات دولية مثل «ميرسك»، أكبر شركة للشحن في العالم، إلى تعليق عملياتها في مضيق باب المندب بشكل كامل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي. كيو براون، زيارتهما الشرق الأوسط هذا الأسبوع، للاجتماع مع القادة في «إسرائيل» والبحرين وقطر.