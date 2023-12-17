بريطانيا وألمانيا تدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

دعا وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبين كل الأطراف بتكثيف العمل صوب حل الدولتين فور انتهاء العمليات القتالية الإسرائيلية في القطاع.

وفي مقال مشترك نشرته جريدة «تايمز» البريطانية، السبت، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، من مقتل أعداد كبيرة من المدنيين بسبب العمليات الإسرائيلية في غزة، في تغيير كبير للموقف البريطاني والألماني من الحرب، حسب جريدة «ذا غارديان» البريطانية.

وأشار الوزيران إلى إمكانية «تغيير الوضع اليائس إلى الأفضل، ونحن نتشارك التوق إلى السلام في الشرق الأوسط كما في أي مكان آخر». وأضافا: «لا يمكن أن يكون هدفنا ببساطة هو إنهاء القتال اليوم. لكن يجب أن يكون سلاما دائما لأيام وسنوات وأجيال. علينا بناء على ذلك دعم وقف إطلاق النار مستدام».

وتابعا: «نعلم أن الكثيرين في المنطقة وخارجها يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار. نحن ندرك ما الذي يحفز هذه الدعوات الصادقة. إنه رد فعل مفهوم لمثل هذه المعاناة الشديدة».

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تحقيق سلام مستدام

وأكد الوزيران دعمهما وقف إطلاق النار دائم في غزة. وقالا: «لا يمكن لهذا الصراع أن يستمر إلى ما لا نهاية. لهذا السبب دعمنا وقف إطلاق النار الإنساني الأخير». وأضافا: «علينا فعل كل ما يلزم لتمهيد الطريق أمام وقف مستدام لإطلاق النار يقودنا إلى سلام دائم. كلما كان هذا الأمر مبكرا كان أفضل. هناك حاجة ملحة لتحقيق ذلك».

كما أكدا أن «إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين. لهم الحق في القضاء على التهديد الذي تشكله حماس، ولكن عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا».

إصرار إسرائيلي على الحرب

على صعيد آخر، أعرب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، عن إصرار بلاده «على الحرب أكثر من أي وقت مضى». وقال في مؤتمر صحفي مساء السبت: «مصممون على القتال حتى النهاية. ستكون غزة منزوعة السلاح، وتحت سيطرة أمنية إسرائيلية بعد هزيمة حماس».

يأتي ذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال قتل ثلاث رهائن إسرائيليين عن طريق الخطا خلال العمليات القتالية في حي الشجاعية بقطاع غزة، وهو ما أثار غضبا واسعا داخل المجتمع الإسرائيلي.

بينما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد، بينهم ثمانية آلاف طفل و6200 امرأة، وأصيب 51 ألفا آخرون، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية في الثامن من أكتوبر الماضي، حسب حصيلة أخيرة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.