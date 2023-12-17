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أربعة شهداء بعدوان إسرائيلي على مخيم نور شمس في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 08:59 صباحا
أربعة شهداء بعدوان إسرائيلي على مخيم نور شمس في الضفة
خلال اقتحام إسرائيلي مخيم «نور شمس» في الضفة الغربية. (وفا)
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استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم «نور شمس» في الضفة الغربية، بعد قصف طائرات الاحتلال المسيرة المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وهما: الشاب وليد عبدالرازق أسعد زهرة (22 عاما)، وأسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاما).

بينما استشهد الشابان محمود سامر جابر (22 عاما) وغيث ياسر شحادة (25 عاما) فجرا إثر قصف مسيرات الاحتلال المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، وإعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشابين استشهدا نتيجة إصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بـ«نور شمس»، وتركا ينزفان وعدد من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف بدخول المخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال تعرقل عمل طواقم الإسعاف والطوارئ، ودخولها مخيم «نور شمس»، للوصول إلى الإصابات، واعتقلت متطوعا من سيارة الإسعاف. وعرف من بين المنازل التي استهدفت بالقصف في «نور شمس» منزل المواطن أياد المعين، التي تزعم قوات الاحتلال أنه «مطلوب لديها». كما قصفت طائرات الاحتلال المسيرة مواقع في حارة المنشية بالمخيم.

اعتقالات في الضفة
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واسعة للمنازل، عرف منهم الشاب عمر أمجد محمد حسين، الذي اعتقل من منزله في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، والمسعف هاني بنان صوان (27 عاما) من سيارة الإسعاف التي كان موجودا فيها على مدخل مخيم «نور شمس»، وهو أسير محرر من سكان ضاحية ذنابة، والأسير المحرر حازم فتحي قرعاوي بعد اقتحام منزله في المخيم.

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كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مدينة طولكرم ومخيم «نور شمس» شرق المدينة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء. ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية، عُرف من أصحابها عائلتا البطة والسعايدة في المخيم.

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