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متوشّحا العلم الفلسطيني.. رئيس كولومبيا يلتقي طلابًا فلسطينيين بالقصر الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 03:48 مساء
متوشّحا العلم الفلسطيني.. رئيس كولومبيا يلتقي طلابًا فلسطينيين بالقصر الرئاسي
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مع مجموعة من الطلاب الفلسطينيين (حسابه على إكس)
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التقى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مع مجموعة من الطلاب الفلسطينيين، في العاصمة بوغوتا.

وتوشح بيترو بعلم فلسطين الذي قدم له كهدية، خلال اللقاء في القصر الرئاسي، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وتبادل بيترو أطراف الحديث مع الطلاب، ونشر صورة تجمعه بستة طلاب على منصة «إكس».

دعوة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة
والأربعاء، دعا الرئيس بيترو نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى التحرك بسرعة من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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وقال بيترو في تدوينة على «إكس»: «يتعين على الرئيس بايدن أن يتحرك بسرعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة».

ومع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة طلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا، من السفير الإسرائيلي في بوغوتا «الاعتذار والمغادرة»، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووصف ليفا على حسابه على منصة «إكس» تصريحات السفير غالي داغان ردًا على بيترو بأنها «وقاحة مجنونة». وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وزارة الصحة، في أحدث حصيلة لها، أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 18,700 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى أن هناك الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين.

 

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