الحوثيون: قصفنا أهدافًا حساسة في إيلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ سلاحها الجوي المسيّر عمليةً عسكريةً ضد «أهداف حساسة» في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.

وأكدت القوات في بيان اليوم، استمرار عملياتها العسكرية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتوقف عدوانه على غزة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

ودعت كافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى «اتخاذ مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعم وإسناد المقاومة في فلسطين».

تحركات من جماعة الحوثي

وتأتي هذه العملية ضمن تحركات من جماعة الحوثي في اليمن، دعما لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 71 يومًا، والذ خلف نحو 19 ألف شهيد فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب أكثر من 51 ألفًا آخرين.

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والخميس، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، استهداف سفينة حاويات كانت متجهة إلى «إسرائيل» مملوكة لشركة الشحن الدنماركية «مايرسك» «بطائرة مسيرة»، مؤكدا أن «الإصابة كانت مباشرة».

وقال العميد يحيى سريع في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط»: «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينة حاويات (مايرسك جبرلاتر) كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة».

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