«القاهرة الإخبارية»: الدفاعات المصرية تسقط جسما طائرا قرب ساحل دهب جنوبي سيناء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، إن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت جسما طائرا قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب على خليج العقبة.

وبحسب ما نقلت القناة، رصدت الدفاعات الجوية المصرية، الجسم الطائر قبالة سواحل مدينة دهب جنوب سيناء، وتعاملت معه على الفور، وأسقطته.

وأكدت القناة أن الجسم الطائر سقط على بعد كيلو ونصف تقريبا من شواطئ مدينة دهب، مشيرة إلى انتقال فرق التحقيق المصرية لموقع إسقاط الجسم الطائر.

انفجاران متتاليان في جنوبي سيناء

وفي أواخر أكتوبر الماضي، وقع انفجاران متتاليان في جنوبي سيناء بمصر، بالقرب من الحدود مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة، فيما أعلن الجيش المصري في بيان مقتضب أن التحقيقات أظهرت سقوط طائرتين مُسيَّرَتين، قادمتين من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، جرى استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة.

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وتطلق جماعة الحوثي في اليمن مسيرات وصواريخ تستهدف كيان الاحتلال، مع استمرار عدوانه الغاشم على غزة، والذي خلف نحو 19 ألف شهيد و51 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.