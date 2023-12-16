استنكارا للعدوان.. متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في مدن أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل متظاهرون في عدة مدن أميركية إغلاق شوارع رئيسية بـ«السلاسل البشرية»، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل والضغط على الإدارة الأميركية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأسرع وقت.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أجبرت هذه الخطوة، التي نفذت بدايتها قبل أسبوعين في مدينة شيكاغو، وعممت هذا الأسبوع على الكثير من المدن، من بينها: فيلادلفيا، ولوس أنجليس (بالقرب من مطار LAX الدولي)، وهيوستن، على إيقاف حركة المرور في شوارع مهمة، خصوصا وقت الذروة (مغادرة الموظفين أعمالهم)، لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى «دافعي الضرائب الأميركيين» من أجل التحرك لإنقاذه.

لافتات تطالب بـ«الحرية لفلسطين» في مدن أميركية

في السياق نفسه، رفعت الكثير من المجموعات الشبابية لافتات تطالب بالحرية لفلسطين وإيقاف الحرب على الكثير من الجسور الرئيسية في الولايات المتحدة، ونشروا أيضاً صورا لمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين على «شاحنات إعلانات متحركة» تسير وسط المدن، للتأثير على الرأي العام الأميركي، ورفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني.

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وفي حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الجمعة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 18 ألفا و700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.