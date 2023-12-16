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مسؤول حوثي: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 09:45 صباحا
مسؤول حوثي: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة
عناصر من جماعة «أنصار الله» الحوثية (أرشيفية: الإنترنت)
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قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، علي القحوم، إن أي تحرك عدائي ضد اليمن، ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة.

وأضاف القحوم، لقناة الميادين في وقت متأخر الجمعة، أن «القضية الفلسطينية هي البوصلة، ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأميركية والغربية والإسرائيلية»، مضيفا أن العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ستستمر، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

استهداف أي سفن تتعامل مع كيان الاحتلال
وأكد أن اليمن «حاضر» بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أميركية إسرائيلية غربية، موضحا أن «اليمن شريك معني في حماية الملاحة البحرية الدولية وفقا للقوانين والأعراف الدولية».

- الحوثيون: استهدفنا بطائرة مسيّرة سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل

كان الجيش الأميركي قال في وقت سابق أمس، إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب الجمعة.

وهدد الحوثيون باستهداف أي سفن تتعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، طالما استمر العدوان على قطاع غزة المحاصر، كما يطلقون طائرات مسيرة وصواريخ على كيان الاحتلال.

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