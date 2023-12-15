مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ينعى المصور أبو دقة: تُرك ينزف حتى الموت

القاهرة - بوابة الوسط

نعى مندوب فلسطين بالأمم المتحدة المتحدة، السفير رياض منصور، مصور قناة «الجزيرة» سامر أبو دقة الذي استشهد بعد إصابته جراء غارة إسرائيلية الجمعة، قائلا إنه ترك ينزف حتى الموت 6 ساعات.

وأعلنت قناة «الجزيرة» استشهاد أبودقة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة فرحان في خان يونس. بينما لم تتمكن أطقم الإسعاف من الوصول إلى المكان جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وقصفت قوات الاحتلال المدرسة التي تأوي العديد من النازحين من شمال قطاع غزة، ثم عادت وأغارت عليها مجددا لدى وصول الصحفيين، لتغطية الهجوم الأول، ما أدى إلى إصابة أيضا الصحفي وائل دحدوح.

ونعت رابطة «الصحافة الأجنبية في بريطانيا» أبو دقة، بينما قال نجله لقناة الجزيرة إن الأسرة تفكر في مقاضاة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإقامة دعوى ضده، بعد أن تعمد الاحتلال اغتيال والده وهو يؤدي عمله الإعلامي.

وأضاف: «أبي استشهد وهو يؤدي عمله بجهد، وقبلها أخبرنا بأنه يجب أن يعود إلى غزة، لتأدية رسالته بنقل ما يحدث».

عائلات الرهائن قبالة وزارة الدفاع الإسرائيلية

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جهتها، تظاهرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين قبالة وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وطلبت صفقة تبادل على الفور.